Таджикистан открыл огонь по киргизским пограничным заставам. Об этом сообщает киргизское агентство «Кабар».

По данным издания, сначала началась перестрелка в местности «Головной», в результате которой пострадали гражданские лица и военные Киргизии.

После этого Таджикистан открыл огонь по пограничным заставам «Капчыгай», «Мин-Булак», «Достук», а также по пограничным постам «Кожогар» и «Булак-Баши».

Также сообщается, что в результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы «Достук» Баткенского пограничного отряда.

Бишкек и Душанбе стягивают дополнительные силы к зоне конфликта, сообщает погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

Ранее киргизская сторона сообщила, что их спецназ захватил таджикскую погранзаставу.

На границе Киргизии и Таджикистана в среду, 28 апреля, между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной.

В ночь на четверг, 29 апреля, по сообщению Пограничной службы Киргизии, ситуация ухудшилась и сейчас является «напряженной». В Киргизии по данному факту начато досудебное расследование.