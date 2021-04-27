Пять военных подорвались на бомбе в Афганистане

Минимум пятеро военных из армии Афганистана погибли, подорвавшись на пригородной бомбе в провинции Герат. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Как он рассказал, в районе Шинданд продолжаются столкновения, еще четверо военных пострадали. Другие детали не уточняются.

Ранее США распорядились вывезти из своего посольства в Афганистане часть сотрудников.

14 апреля президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты выполнили свою миссию в Афганистане и с 1 мая начнут выводить войска из страны. По его словам, вывод войск должен быть завершен к 11 сентября.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.