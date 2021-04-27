В Росгвардии появится центр кибербезопасности

В Москве вскоре появится «Главный центр информационных технологий войск национальной гвардии Российской Федерации», который будет заниматься обеспечением кибербезопасности Росгвардии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой распоряжения правительства России.

«Определить, что основными целями деятельности учреждения являются создание, развитие и эксплуатация информационных систем, программного обеспечения и информационно-коммуникационной инфраструктуры, использование информационно-коммуникационных технологий, а также обеспечение информационной безопасности и технической защиты информации в войсках национальной гвардии РФ», — указано в распоряжении.

В течении трех месяцев Росгвардия будет осуществлять функции и полномочия учредителя учреждения, одновременно утвердив устав учреждения, зарегистрировать и организовать работу. Было принято решение образовать центр кибербезопасности в форме федерального государственного казенного учреждения (ФГКУ).

Ранее Россия выступила с предложением к США по кибербезопасности.