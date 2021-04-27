В Госдуме призвали объявить в розыск депутата Рады, угрожавшего российским АЭС

Депутат Госдумы, член комитета по энергетике Михаил Шеремет призвал правоохранительные органы возбудить уголовное дело и объявить в розыск депутата Верховной рады Украины Романа Костенко, который предложил нацелить украинские ракеты на российские атомные станции, сообщает РИА «Новости».

«Подобная агрессивная риторика в отношении России не должна оставаться безнаказанной, чтобы никому не было повадно пытаться угрожать или шантажировать нашу страну», — заявил Шеремет.

По его словам, представители Украины взяли за правило демонстрировать хамское поведение в отношении России. Депутат Госдумы считает, что за такие высказывания в адрес Москвы должны следовать незамедлительные санкции. Он подчеркнул, что угрожать России никому не позволено.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады предложил нацелить украинские ракеты на российские АЭС.

Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия в 1994 году, безъядерный статус страны гарантируется Россией (куда были отправлены все доставшиеся 1,7 тыс. ядерных боеголовок, 176 межконтинентальных ракет и 44 стратегических бомбардировщика), США и Великобританией.