В НАТО поприветствовали снижение напряженности у границ с Украиной

В НАТО отмечают снижение напряженности у границ с Украиной и приветствуют это. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, пишет РИА «Новости».

«Мы наблюдаем снижение напряженности, и, естественно, приветствуем это. В то же время, мы продолжим мониторить ситуацию, развитие событий», — сказал он.

По его словам, страны-участницы надеются, что Россия будет добросовестно участвовать в вопросе урегулирования, потому что только таким способом можно справиться с кризисом на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил реформировать или отменить минский формат для урегулирования конфликта в Донбассе.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.

В конце февраля 2021 года вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.