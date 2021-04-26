Путин подписал указ о призыве на военные сборы запасников

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы российских граждан, пребывающих в запасе, передает РИА «Новости».

«Постановляю призывать в 2021 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации и органах федеральной службы безопасности», — говорится в сообщении.

Согласно указу, правительству и региональным властям поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом россиян, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов.

Указ опубликован 26 апреля, с этого время он и вступает в силу.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий призвать резервистов на службу за сутки без объявления мобилизации.

Закон вводит новый вид службы в украинских Вооруженных силах – службу по призыву лиц из числа резервистов в «особый период». Призываться будут украинцы, заключившие контракты о прохождении службы в военном резерве.