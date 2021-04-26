Корабль Черноморского флота отразил налет авиации в ходе учения в Средиземном море
Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» Черноморского флота принял участие в военных учениях по противовоздушной обороне в пункте материально-технического обеспечения Военно-морского флота России в сирийском порте Тартус. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на БФ.
Отмечается, что в ходе маневров экипаж корабельного боевого информационного поста зафиксировал условные цели, а расчет противовоздушной обороны при подходе воздушных нарушителей ликвидировал их электронными пусками высокоточного оружия.
Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил постоянного оперативного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море.
Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» выполняет поставленные задачи в составе постоянного оперативного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море с марта 2021 года.
Ранее сообщалось, что авиация Южного военного округа и Черноморского флота вернулась на аэродромы постоянного базирования после учений в Крыму.