Украинские силовики и ЛНР заявили о 17 обстрелах своих позиций в Донбассе за сутки

Украинские силовики зафиксировали 12 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, 25 апреля. Об этом сообщается на странице штаба Операции объединенных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что при обстрелах никто не погиб.

В самопровозглашенной Луганской народной республике, в свою очередь, заявили о пяти обстрелах украинскими вооруженными силами территории ЛНР, передает РИА «Новости».

По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинская сторона применила минометы калибра 120 мм и гранатометы, обстрелам подверглись населенные пункты Калиново, Калиновка, Молодежное и Золотое-5.

Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Ранее представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что украинские военные разместили десять единиц техники в населенных пунктах Донбасса.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.