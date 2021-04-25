Глава британской разведки заявил о необходимости уважать роль России

Великобритании следует взаимодействовать с Россией и с уважением относиться к ее роли в мире. Такое заявление в интервью The Sunday Times сделал глава внешней разведки Соединенного Королевства МИ-6 Ричард Мур.

Он указал, что у Лондона есть возможность поддерживать контакты с Москвой. «В конечном итоге у нас сейчас не те отношения с русскими, которые бы мы хотели иметь, однако этот выбор сделан не нами и хотелось бы, чтобы дела обстояли по-другому», — сказал Мур.

Глава МИ-6 при этом считает, что Британии нужно «максимально жестко противостоять» РФ, вместе с тем «взаимодействуя с Москвой и уважая ее роль [в мире]».

Он также признался, что испытывает симпатию к российскому народу, и в течение своей долгой карьеры в MI-6 ему часто приходилось общаться и работать с русскими. По словам Мура, Лондону необходимо сохранять каналы связи с Москвой в период обострения противоречий между Россией и Западом, поскольку это поможет исключить недопонимание, что очень важно при передаче сообщений.

Ранее глава британской внешней разведки МИ-6 Ричард Мур назвал РФ «объективно ослабевающей» страной, которая «переживает чрезвычайно сложный период».