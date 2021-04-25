США и НАТО начали вывод войск из Афганистана

Командующим войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер объявил о выводе войск с ряда афганистанских баз. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы начали осуществлять вывод с ряда баз», — заявил он на конференции в Кабуле.

Миллер также отметил, что все базы будут переданы силам Афганистана.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты направят в Афганистан дальние бомбардировщики для защиты своих войск во время их вывода из региона.

14 апреля президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты выполнили свою миссию в Афганистане и с 1 мая начнут выводить войска из страны. По его словам, вывод войск должен быть завершен к 11 сентября.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.