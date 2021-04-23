В МИД РФ заявили, что Киев перебрасывает технику к линии соприкосновения в Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев стягивает технику и вооружения к линии соприкосновения на юго-востоке Украины. Ее комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, в связи с этим о «сдержанной реакции» и, тем более, «шагах в сторону урегулирования» киевских властей говорить не приходится, поскольку «к линии соприкосновения активно стягиваются вооружения и техника ВСУ, а пригороды Донецка ежедневно обстреливают украинскими снарядами и минами, от которых гибнут мирные жители».

Дипломат отметила, что «потакание украинскому мифотворчеству о неких несметных российских войсках, развернутых на границе» РФ и Украины, выглядит «цинично».

Как указала Захарова, в Евросоюзе при этом, «похоже, сами путаются в предоставленных им Киевом цифрах — в условиях, когда в Брюсселе не только закрывают глаза на распространенные среди киевских властей настроения в пользу силового решения конфликта на Юго-Востоке, но и — вольно или невольно — сами их и поддерживают».

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.