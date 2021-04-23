В МИД РФ заявили, что Киев перебрасывает технику к линии соприкосновения в Донбассе

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев стягивает технику и вооружения к линии соприкосновения на юго-востоке Украины. Ее комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, в связи с этим о «сдержанной реакции» и, тем более, «шагах в сторону урегулирования» киевских властей говорить не приходится, поскольку «к линии соприкосновения активно стягиваются вооружения и техника ВСУ, а пригороды Донецка ежедневно обстреливают украинскими снарядами и минами, от которых гибнут мирные жители».

Дипломат отметила, что «потакание украинскому мифотворчеству о неких несметных российских войсках, развернутых на границе» РФ и Украины, выглядит «цинично».

Как указала Захарова, в Евросоюзе при этом, «похоже, сами путаются в предоставленных им Киевом цифрах — в условиях, когда в Брюсселе не только закрывают глаза на распространенные среди киевских властей настроения в пользу силового решения конфликта на Юго-Востоке, но и — вольно или невольно — сами их и поддерживают».

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.