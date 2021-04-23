Украина проводит военные учения на границе с Крымом

На одном из полигонов Херсонской области, которая граничит с Крымом, проводятся учения подразделений ПВО Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 23 апреля, в своем Facebook сообщило командование объединенных сил ВСУ.

Согласно сообщению, учения проходят на одном из полигонов боевой подготовки региона «во исполнение приказа командующего объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева».

В командовании ВСУ уточнили, что там проводятся учения подразделений противовоздушной обороны, которые несут боевую службу на границе с Крымом. Там отметили, что на испытаниях военные действуют «в условиях, максимально приближенных к боевым».

Отмечается, что в учениях были задействованы боевые расчеты ЗРК и зенитных установок. Военные уделяют особое внимание инженерному оборудованию огневых позиций, охране и обороне. Во время учений подразделения совершили марш в один из районов, подразделения развернули системы ПВО, выполнили поиск и ликвидировали воздушные цели условного противника. Мероприятие проводилось в целях совершенствования подготовки экипажей и расчетов, а также улучшения мастерства владения приемами ведения противовоздушного боя, добавили в командовании Вооруженных сил Украины.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу принял решение завершить внезапную проверку войск в Южном и Западном военных округах.