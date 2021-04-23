Российские военные покидают Крым

Военнослужащие РФ, принимавшие участия в учениях в Крыму, возвращаются к местам постоянного расположения. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Минобороны России.

«23 апреля войска (силы) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации», — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить внезапную проверку войск в Южном и Западном военных округах. Он приказал с 23 апреля начать возвращение войск в пункты постоянной дислокации.

22 апреля на полигоне Опук в Крыму проходит основной этап учений войск ЮВО и Воздушно-десантных войск (ВДВ). Испытания проводятся в рамках внезапной проверки боеготовности войск.