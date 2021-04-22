МИД России обвинил Киев в использовании запрещенного оружия в Донбассе

Киев использует в Донбассе вооружения, запрещенные минскими соглашениями, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Вооруженные силы Украины не снижают интенсивность обстрелов мирных населенных пунктов [в Донбассе], включая пригороды Донецка. Активно используются запрещенные минскими соглашениями вооружения, включая крупнокалиберные минометы и артиллерийские установки. Киев продолжает стягивать в регион технику и войска», — рассказала Захарова.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что Киев не планирует наступления на Донбассе.

В конце февраля вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.

Ситуация обратила на себя внимание многих иностранных государств. На Западе в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы «агрессивных действий» со стороны России на Украине. В Вашингтоне указали на эскалацию «российской агрессии» и заявили, что Россия передислоцирует войска в Крыму и на восточной границе Украины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению. Он заверил, что это ни для кого не представляет угрозы и никого не должно волновать.