Пентагон заподозрил Россию в атаках при помощи «направленной энергии»

Пентагон заявил, что против американских войск была применена атака с использованием технологии «направленной энергии», в конгрессе заподозрили Россию в атаке. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на информированные источники.

В Пентагоне отмечают, что официально заявить о чьей-то причастности сложно в связи с тем, что симптомы якобы от этих атак могут появится и по другим причинам. При этом доказательств о возможной причастности России газета не приводит.

По словам бывших сотрудников, работающих в сфере нацбезопасности, Пентагон с 2020 года расследует подобные инциденты, в том числе против своих военных по всему миру. Тогда же ведомство впервые сообщило основной группе конгрессменов о своем расследовании.

По словам одного из конгрессменов, в докладе Пентагона говорилось, что в результате атак пострадали американские военнослужащие в Сирии. Так, осенью прошлого года у нескольких военных якобы появились симптомы, похожие на те, которые бывают при ОРВИ.

Другой экс-сотрудник, ведущий деятельность в сфере нацбезопасности, заявил, что в одном из случаев, когда в Конгрессе подозревали, что морской пехотинец в Сирии пострадал от атаки с применением технологии «направленной энергии, Пентагон провел расследование и определил, что симптомы у этого пехотинца указывали на пищевое отравление. Представитель Пентагона заявил Politico, что американское минобороны не проинформировано об информации об атаках с оружием «направленной энергии» против войск Соединенных Штатов в Сирии.