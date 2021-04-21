Беспилотник ВВС США пролетел в закрытом воздушном районе у берегов Крыма

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в среду, 21 апреля, провел разведывательный полет в районе воздушного пространства Крымского полуострова, где до 24 апреля было введено ограничение на полеты воздушных судов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно информации издания, американский беспилотник, который вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, выполнял полет недалеко от морской границы Крыма на высоте 15 тыс. м. Кроме того, он пролетел вдоль берегов Краснодарского края.

20 апреля Россия ввела с 20 по 24 апреля временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря. В зону ограничения полетов до высоты 19 тыс. м входит воздушное пространство над южной частью Крыма (на участке от Феодосии до Севастополя), а также прилегающим к Южному берегу Крыма территориальным водам. Ограничение затронуло и часть акватории международных вод Черного моря.

Ранее стало известно, что российский истребитель МиГ-31 поднялся в воздух из-за приближения к границам РФ американского стратегического самолета-разведчика Boeing RC-135 над нейтральными водами Тихого океана.

Беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину около 250 км в течение длительного времени. При полете на большой высоте он может производить обзор больших территорий, а также осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и совершать передачу развединформации командованию в реальном времени.