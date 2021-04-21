Зеленский подписал закон о мобилизации резервистов за сутки

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий призвать резервистов на службу за сутки без объявления мобилизации. Об этом сообщается на сайте офиса главы государства.

Закон вводит новый вид службы в украинских Вооруженных силах – службу по призыву лиц из числа резервистов в «особый период». Призываться будут украинцы, заключившие контракты о прохождении службы в военном резерве.

Решение о проведении такого призыва будет приниматься Верховный Главнокомандующим Вооруженных сил Украины по представлению Главнокомандующего ВСУ. При этом в указе о призыве будут определяться категории резервистов, подлежащие призыву, а также задачи, объемы, сроки и порядок проведения призыва.

«[Закон] позволит оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, чем существенно повысить их боеспособность во время военной агрессии», – подчеркивает офис главы государства.

Кроме того, закон реформирует систему военных комиссариатов Украины и вводит уголовную ответственность за уклонение от призыва в «особый период», от воинского учета или учебных сборов.

Ранее этот закон был принят Верховной радой.