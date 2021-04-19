В ЕС считают развертывание сил РФ на границе с Украиной «крупнейшим в истории»

Евросоюз считает, что развертывание сил России у границ с Украиной является «крупнейшим в истории». Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

По его словам, в настоящий момент на российско-украинской границе находятся 150 тысяч российских военных, что несет риск дальнейшего обострения ситуации.

«Я не могу сказать, откуда у эта цифра, но это крупнейшее развертывание сил, которое было когда-либо. И это, конечно, причина для беспокойства», — сказал Боррель.

Ранее Боррель заявлял, что в Европейском союзе считают, что сложилась крайне опасная ситуация на границе России и Украины, и призывает Россию отвести войска от границы.

В конце февраля вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.

Ситуация обратила на себя внимание многих иностранных государств. На Западе в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы «агрессивных действий» со стороны России на Украине. В Вашингтоне указали на эскалацию «российской агрессии» и заявили, что Россия передислоцирует войска в Крыму и на восточной границе Украины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению. Он заверил, что это ни для кого не представляет угрозы и никого не должно волновать.