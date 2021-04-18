США не будут расширять программу подготовки солдат Украины

Европейское командование США (USEUCOM) не планирует проводить дополнительную подготовку вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя армии США Монику Комо.

«USEUCOM не известно о каких-либо просьбах из Украины о дополнительной подготовке с нашей стороны там», — сказала майор Комо.

Она добавила, что США уже проводят подготовку с Украиной на постоянной основе, поэтому продолжат существующие программы.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Киев просит у Вашингтона расширить программу обучения ВСУ американскими инструкторами. Временный поверенный в делах США Кристина Квин в свою очередь отметила, что Вашингтон может увеличить военное присутствие на Украине.