США не будут расширять программу подготовки солдат Украины
Екатерина Зайцева
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Европейское командование США (USEUCOM) не планирует проводить дополнительную подготовку вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя армии США Монику Комо.
«USEUCOM не известно о каких-либо просьбах из Украины о дополнительной подготовке с нашей стороны там», — сказала майор Комо.
Она добавила, что США уже проводят подготовку с Украиной на постоянной основе, поэтому продолжат существующие программы.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Киев просит у Вашингтона расширить программу обучения ВСУ американскими инструкторами. Временный поверенный в делах США Кристина Квин в свою очередь отметила, что Вашингтон может увеличить военное присутствие на Украине.
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