В Пентагоне допустили временное увеличение числа военных США в Афганистане

США могут увеличить численность своего воинского контингента в Афганистане, прежде чем осуществить вывод войск. Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.

Он указал, что не может дать конкретики по этому поводу, так как планы все еще разрабатываются. «Но не исключено, что в течение короткого периода времени будут отправлены вспомогательные силы в Афганистан с целью обеспечить безопасный, упорядоченный и спланированный вывод всех [войск] к крайнему сроку, установленному президентом, — началу сентября», — сказал Кирби.

14 апреля президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты выполнили свою миссию в Афганистане и с 1 мая начнут выводить войска из страны. По его словам, вывод войск должен быть завершен к 11 сентября.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.