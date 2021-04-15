В МИДе РФ призвали избежать военного сценария в Афганистане

Россия призвала избежать военного сценария в Афганистане после того, как стало известно, что США перенесли срок вывода своих войск из этой страны. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, глава второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов. Его слова приводит РИА «Новости».

Дипломат отметил, что российская сторона «бы не хотела, чтобы сценарий дальнейшего развития событий в Афганистане был военным».

Как указал Кабулов, США теперь необходимо объяснить представителям радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России), с которыми они ранее подписали соглашение, почему сроки вывода военных были перенесены. «Договоры должны выполняться», — добавил он.

Ранее президент США Джо Байден объявил вывод американских войск из Афганистана с 1 мая.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.