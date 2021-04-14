СМИ: в НАТО договорились о начале вывода войск из Афганистана

Министры иностранных дел и министры обороны стран-членов НАТО договорились начать вывод войск из Афганистана. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Политики договорились о таком решении на видеоконференции глав МИД и минобороны стран НАТО после того, как Вашингтон сообщил, что выведет американские войска из страны к сентябрю.

Ранее президенты Афганистана и США Ашраф Гани и Джо Байден провели телефонный разговор и обсудили вывод войск США из страны к сентябрю.

В российском МИДе, в свою очередь, выразили озабоченность возможной эскалацией конфликта в Афганистане из-за того, что США отсрочили вывод войск до осени.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.