Грызлов обвинил НАТО в поддержке военной активности Украины в Донбассе

Представитель РФ в Контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Украина отказалась обсуждать механизмы по обеспечению перемирия в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Украинская делегация при поддержке ОБСЕ отказалась даже обсуждать практические механизмы по обеспечению выполнения договоренностей об усилении перемирия от 22 июля 2020 года», — сказал Грызлов.

При этом представители стран НАТО поощряют Украину на военное разрешение конфликта в Донбассе, добавил Грызлов.

«Представители стран НАТО, которые поддерживают военную активность киевской власти, идут против Резолюции Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении.

По словам Грызлова, позиция Украины не позволяет провести «как практическое урегулирование вопросов безопасности, так и переговоры по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам».

Кроме того, заявил Грызлов, Украина называет убийства мирных граждан военнослужащими ВСУ инсценировками.

«Киеву нужна только имитация переговоров и пиар. Убийства Вооруженными силами Украины мирных жителей Донбасса были названы инсценировками. Это верх цинизма», — заявил Грызлов.

Он добавил, что Украина саботирует усилия по обеспечению перемирия, и это происходит «на фоне нагнетания украинской стороной военной ситуации и истерии в СМИ».