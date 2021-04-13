Иран начинает обогащение Урана до 60%

Иран приступает к работам по обогащению урана до 60%, заявил заместитель министра иностранных дел страны Аббас Аракчи. Об этом сообщает IRNA.

Замглавы иранского МИДа уведомил о решении Тегерана генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, указано в сообщении.

Кроме того, власти Ирана намерены установить еще тысячу центрифуг на ядерном объекте в Натанзе.

11 апреля стало известно, что на ядерном объекте в иранском городе Натанз произошла авария в распределительной электросети. В результате инцидента никто не пострадал, загрязнение окружающей среды не зафиксировано.

Вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии страны Али Акбар Салехи назвал произошедшее следствием террористического акта и подчеркнул, что Тегеран оставляет за собой право на ответ. Впоследствии МИД Ирана официально обвинил Израиль в аварии на объекте в Натанзе.

В 2015 году Россия, США, Франция, Великобритания, Китай и Германия подписали соглашение с властями Ирана о заморозке ядерной программы в обмен на снятие санкций. Документ получил название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В мае 2018 года занимавший пост президента США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе американской стороны из сделки.