CNN убрал с сайта фейковое фото с «российскими танками»

Американский телеканал CNN убрал из статьи про обострение ситуации в Донбассе фотографию украинских танков на украинском вокзале, которые были выданы за российские.

По состоянию на 15.00 мск 13 апреля этого снимка на сайте американского канала уже нет.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала телеканал CNN за недобросовестную работу. Она отметила, что американские журналисты выдали украинские танки за российские, обвинив Москву в подготовке к войне. По мнению Захаровой, репортерам канала надо больше времени уделять профессии, а не пропаганде.

31 марта газета The New York Times со ссылкой на одного из американских чиновников сообщала, что российские войска якобы стягиваются к границе с Украиной. Как утверждал собеседник издания, речь идет примерно о 4 тыс. военнослужащих. За день до этого в ходе внеочередного заседания Верховной рады главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак сообщил о стянутых к границам страны якобы российских войсках.

Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждения США о скоплении российских сил на границе с Украиной противоречат реальному положению дел.