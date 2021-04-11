Глава минобороны Германии призывает Россию объяснить перемещения войск

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в своем Twitter заявила, что Россия должна рассказать о предполагаемом перемещении войск вблизи границ Украины, если ей нечего скрывать.

«Если России нечего скрывать, то она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются», — утверждает Крамп-Карренбауэр.

Франция ранее также заявила, что ожидает от РФ пояснений из-за передвижения ее войск у границы с Украиной. По словам главы МИДа, Жана-Ив Ле Дриана, Франция считает важным, чтобы Российская Федерация объяснила, для чего ведутся передвижения войск на границе с Украиной. Это можно будет сделать, в том числе, через механизмы в ОБСЕ, подчеркнул министр.

Также Государственный департамент США попросил Россию объяснить перемещение войск у границы с Украиной. Глава пресс-службы госдепа Нед Прайс высказался, что США расценивают действия России, в том числе «наращивание сил у границы с Украиной», как эскалацию.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что перемещение российских войск по территории государства не должно беспокоить другие страны.