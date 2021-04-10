Турция поддержала вхождение Украины в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал вхождение Украины в состав НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее утверждение содержится в совместном с украинским президентом Владимиром Зеленским заявлении.

«Было решено выразить поддержку перспективе членства Украины в НАТО, в частности ее намерению получить план действий по членству в НАТО в ближайшем будущем», — сказано в заявлении.

Ранее в МИД России заявили, что становление Украины членом НАТО может привести к необратимым последствиям.