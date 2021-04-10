В Луганске заявили о пяти обстрелах за сутки со стороны ВС Украины

Украинские военнослужащие за минувшие сутки, 9 апреля, пять раз подвергли обстрелу территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиновка, Логвиново, Калиново-Борщеватое и Золотое-5. По данным ведомства, украинские вооруженные силы применяли гранатометы различного типа, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В настоящее время уточняется информация о возможных пострадавших среди гражданских лиц.

Ранее в самопровозглашенной Донецкой народной республике сообщили о гибели двух и ранении еще двух человек в результате обстрелов со стороны Украины.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.