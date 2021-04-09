Главнокомандующий ВСУ отказался от силового сценария возвращения Донбасса

Главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что «освобождение» ДНР и ЛНР силовыми методами неприемлемо для Киева из-за возможной гибели большого количества местных жителей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр украинского Генерального штаба.

«Освобождение временно оккупированных территорий силовым путем неизбежно приведет к гибели большого числа мирных жителей и потерь среди военнослужащих, что неприемлемо для Украины. Будучи преданной общечеловеческим ценностям и нормам международного гуманитарного права, наше государство на первое место ставит жизнь своих граждан», — заявил Хомчак.

По мнению главнокомандующего ВСУ, для Украины является приоритетным политико-дипломатический путь возвращения Донбасса.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.

Ранее Украина пожаловалась в Международный уголовный суд на Россию из-за Донбасса.