Делегация США посетила район военной операции в Донбассе

Делегация США во главе с военным атташе в Киеве и полковником Бриттани Стюарт прибыла в пятницу, 9 апреля, в район военной операции в Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины (ООС) на Facebook.

Отмечается, что заместитель командующего ООС Эдуард Москалев ознакомил делегацию с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией на фронте.

Кроме того, американские представители посетили подразделения украинских военных, которые служат на линии соприкосновения, и переговорили с силовиками.

В пресс-центре заявили, что правительство Соединенных Штатов глубоко обеспокоено ситуацией, которая складывается вокруг украинских границ , и всячески поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

8 апреля представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании провели совещание и обсудили якобы «рост военной активности» России возле границ Украины.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский в качестве верховного главнокомандующего прибыл в Донбасс.

До этого США выразили озабоченность якобы увеличением группировки российских войск на границе с Украиной. Представитель Госдепартамента Нед Прайс назвал действия России «запугиванием» Украины и заявил, что Вашингтон передал «украинским партнерам сигнал уверенности».