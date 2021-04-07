В США назвали бесполезной советскую «Царь-бомбу»

Советская термоядерная авиационная бомба АН602, так называемая «Царь-бомба», была бесполезной при ударах по США в 1960-е годы. Об этом написал американский журнал The National Interest.

Как пишет издание, бомба была слишком тяжелой, что затрудняло ее транспортировку на дальние расстояния. Из-за этого АН602 была бесполезной против противника, чья противовоздушная оборона достаточно развита.

Отмечается, что АН602 весила больше 26 тонн и достигала в длину восьми метров, а у переносящего ее самолета, советского Ту-95, не было подвесных баков, поэтому он не смог бы пролететь от СССР до США.

Ранее американское СМИ с помощью общедоступного компьютерного симулятора представило, что могло бы произойти, если бы на Москву сбросили 100-мегатонную бомбу. В статье указывается, что взрыв уничтожил бы не только город, но и близлежащие регионы. Пострадать от этого могли бы также Европа и сами Соединенные Штаты.