В ВС России начались контрольные проверки боеготовности

В российских вооруженных силах стартовали плановые контрольные проверки боевой готовности. Об этом сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«В период с 6 по 30 апреля будет оценен уровень подготовки личного состава, а также состояние вооружения, военной и специальной техники, готовность соединений и воинских частей осуществить мероприятия по приведению в высшие степени готовности», — говорится в сообщении Минобороны страны.

Планируется, что личный состав проверят по основным предметам обучения. Кроме того, гвардейцы-десантники примут участие в контрольных занятиях по физической, огневой, тактико-специальной и воздушно-десантной подготовке.

За апрель проведут 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне, а также 520 объектах учебно-материальной базы.

Ранее Армения начала масштабные военные учения.