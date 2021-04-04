Генерал ВСУ допустил, что США откажутся воевать за Украину

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Забродский допустил, что США откажутся сражаться на стороне Киева в Донбассе. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, Киеву важна поддержка Вашингтона. Тем не менее, он подчеркнул, что это не означает того, что «в случае открытого российского вторжения или попытки продвижения вглубь Украины завтра тут появится какая-то дивизия США и будет воевать за нас».

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила, что действия украинской армии не имеют ничего общего с обороной и защитой Донбасса. По ее словам, ВС Украины больше напоминает кувалду над головами жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, чем щит.

Также Панина прокомментировала слова главнокомандующего Вооруженными силами Руслана Хомчака, который назвал Украину «щитом Европы». Депутат отметила, что Хомчак «следует традиции» своих предшественников, экс-главы генштаба ВСУ Виктора Муженко, бывшего министра обороны страны Валерия Гелетея.