Жириновский заявил, что Украина готова бомбить свои территории для обвинения России
Ника Пикекатлет
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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Украина готова на крупную провокацию для того, чтобы обвинить в ней Россию. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», сообщает Ura.Ru.
По его словам, украинские власти готовы пожертвовать собственными территориями и провести бомбардировку даже таких крупных городов, как Харьков или Киев.
«Чем больше провокаций будет совершено, тем больше они получат денег. Но провокацию легче осуществить на территории Украины», — сказал Жириновский.
При этом он не уточнил, от кого Украина может получить финансовую помощь и с какой целью.
Ранее депутат Госдумы Елена Панина заявила, что украинская армия является кувалдой, а не щитом в вопросе Донбасса.
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