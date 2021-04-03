Российский военный спутник взорвался над Тихим океаном

Российский военный спутник «Космос-2525», запущенный в космос в 2018 году, взорвался над Тихим океаном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ВВС США.

Отмечается, что спутник вошел в земную атмосферу 1 апреля, его разрушение произошло примерно в 7.43 мск над южной частью Тихого океана.

Официального комментария от Минобороны России еще не было.

«Космос-2525» был выведен на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк 29 марта 2018 года.

В марте сообщалось, что недействующий метеорологический спутник NOAA 17, принадлежащий США, взорвался в космосе с образованием 16 обломков. Инцидент произошел 10 марта. До взрыва американский спутник находился на орбите с минимальной высотой 800 км и максимальной 817 км.

До этого в NASA взрыв в космосе бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» в мае прошлого года назвали самым серьезным инцидентом в космосе за последние пять лет.