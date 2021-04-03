Politico: США привели войска в Европе в максимальную боеготовность из-за России

Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) привело армию в максимальную степень боеготовности из-за активного передвижения войск России. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что к этому подтолкнули несколько событий, произошедших в течение последних нескольких дней. Так, речь идет об эскалации конфликта в Донбассе, наращивании Россией военной силы вдоль границы, а также всплытии трех российских атомных подводных лодок в Арктике.

«Это новая демонстрация силы в Арктическом регионе. Американским Вооруженным силам еще предстоит достичь этого уровня», — указано в статье.

При этом представитель EUCOM Венди Снайдер не стала рассказывать издании об уровне боеготовности американских войск, отметив, что таковы требования оперативной безопасности. Она лишь добавила, что в настоящее время Европейское командование Вооруженных сил США «очень внимательно следит за ситуацией».

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины открыли артиллерийский огонь по позициям Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в районе населенного пункта Калиново-Борщеватое. Всего было выпущено 16 снарядов.