В Киеве рассказали о подготовке со странами НАТО к войне за Крым

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe 2021 нужны для отработки войны с Россией. Об этом он сказал в эфире UKRLife.TV.

Дипломат объяснил, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается «война с Россией», тема вооруженного противостояния с РФ. Он добавил, что Defender Europe переводится как «защитник Европы».

По словам Арестовича, альянс начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики.

«Основной фокус — это Балканы и Крым, и все, что севернее Крыма. Это открытые источники, никто этого не скрывает», — уточнил он.

В мае-июне года НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны учения Defender Europe 2021. Планируется отработать оборонительные и наступательные действия в Восточной Европе и Прибалтике. Североатлантический альянс приглашает Грузию, Молдову и Украину поучаствовать в учениях в качестве партнеров.

Ранее президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры, в ходе которых американский лидер пообещал оказать поддержку в сохранении суверенитета и территориальной целостности Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.