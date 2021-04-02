В Генштабе Армении заявили, что данные об «Искандерах» в Карабахе не подлежат разглашению

Начальник Главного штаба вооруженных сил Армении Артак Давтян отказался комментировать возможное применение армянской стороной ракетных комплексов «Искандер» в период конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, передает «Интерфакс».

«Не могу ничего сказать, поскольку информация не подлежит разглашению», — сказал глава генштаба.

Ранее в пятницу, 2 апреля, азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) представило в Баку найденные в Нагорном Карабахе обломки ракет «Искандер».

Представитель агентства сообщил, что обломки двух ракет были найдены в городе Шуша 15 марта текущего года при очистке специалистами территорий от мин.

В конце февраля текущего года в Министерстве обороны России заявили, что ни один из ракетных комплексов «Искандер» во время конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Отмечалось, что весь боезапас ракет находится на складах Вооруженных сил Армении.