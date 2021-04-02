Азербайджанские саперы нашли в Карабахе обломки «Искандеров»

Азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) в пятницу, 2 апреля, представило в Баку найденные в Нагорном Карабахе обломки ракет «Искандер». Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам представителя агентства, обломки двух ракет были найдены в городе Шуша 15 марта текущего года при очистке специалистами территорий от мин.

Она уточнила, что в настоящее время ведется уточнение модификации ракет.

В конце февраля в Министерстве обороны России заявили, что ни один из ракетных комплексов «Искандер» во время конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Отмечалось, что весь боезапас ракет находится на складах Вооруженных сил Армении.

В ноябре прошлого года бывший глава службы военного контроля минобороны Армении Мовсес Акопян заявил, что во время военного конфликта в Нагорном Карабахе вооруженные силы Армении применили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».