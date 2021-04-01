В Кремле оценили заявления о наращивании сил РФ на границе с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил заявления о наращивании российских сил на границе с Украиной.

«Российские войска никогда не участвовали и не участвуют в вооруженных конфликтах на территории Украины», – подчеркнул представитель Кремля.

Он также заверил, что движение российских сил внутри территории страны не представляет опасности для других государств.

«РФ перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению, это не предоставляет никому никакой угрозы», – отметил Песков.

Ранее американские СМИ сообщили, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, до этого аналогичные заявления звучали и в Киеве. В Москве пояснили, что подобные публикации помогут переложить вину на Россию в случае обострения внутреннего конфликта на Украине.