Лавров обвинил НАТО в отказе обсуждать предложенные Россией меры военного доверия

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО отказывается обсуждать предложенные Россией меры военного доверия, передает РИА «Новости».

«Натовцы категорически отказываются даже обсуждать меры военного доверия, которые мы предложили. В том числе предложение о том, где говорится об отводе учений от линии соприкосновения на согласованную дистанции, чтобы согласовать дистанцию максимального движения самолетов и кораблей. Просто отказывается (НАТО – ред.) обсуждать», — заявил Лавров, выступая на сессии клуба «Валдай».

При этом он подчеркнул, что Россия не отказывается работать в совете Россия-НАТО.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия перестала верить в идею сотрудничества с НАТО.