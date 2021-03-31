Лавров обвинил НАТО в отказе обсуждать предложенные Россией меры военного доверия
Ольга Якушева
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО отказывается обсуждать предложенные Россией меры военного доверия, передает РИА «Новости».
«Натовцы категорически отказываются даже обсуждать меры военного доверия, которые мы предложили. В том числе предложение о том, где говорится об отводе учений от линии соприкосновения на согласованную дистанции, чтобы согласовать дистанцию максимального движения самолетов и кораблей. Просто отказывается (НАТО – ред.) обсуждать», — заявил Лавров, выступая на сессии клуба «Валдай».
При этом он подчеркнул, что Россия не отказывается работать в совете Россия-НАТО.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия перестала верить в идею сотрудничества с НАТО.
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