Главком ВСУ утверждает, что Россия накапливает силы на границе

Главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что Россия якобы постепенно наращивает войска у границы с Украиной, в особенности в Воронежской и Брянской областях, а также в Крыму, сообщает РИА «Новости».

По словам Хомчака, такие действия России угрожают военной безопасности Украины, однако вооруженные силы Украины готовы дать адекватный ответ в случае эскалации конфликта в Донбассе или осложнения военно-политической обстановки вокруг страны.

Ранее главнокомандующий ВСУ оценил вероятность войны с Россией. По словам Хомчака, Украина не фиксирует подготовки РФ к открытому военному конфликту с Киевом.

«Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснемся — и там будет война? Сегодня Генеральный штаб оценивает ситуацию так, что завтра ее не будет», — заявил Хомчак.

Однако угроза возобновления боевых действий в Донбассе якобы с участием России остается вероятной, считает главком ВСУ.