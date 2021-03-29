В Мозамбике боевики почти полностью разрушили город Пальма

В Мозамбике боевики захватили город Пальма и почти разрушили его. Об этом сообщила Джулия Вачаве из Ассоциации защиты прав женщин Muleide, пишет РИА «Новости».

«Весь город Пальма был разрушен», — сказала она.

По ее словам, люди убегают из города, правительству придется их разместить по временным убежищам. Правозащитник подчеркнула, что в городе не хватает еды.

Исламистские группировки напали на город Пальма в провинции Кабу-Делгаду в среду. Некоторые жители скрылись в лесу, работники месторождений, среди которых есть иностранцы, а также местные чиновники спрятались в гостинице. Военные заявили, что ведут операцию по освобождению города.

В марте правозащитники сообщали, что сотни мирных граждан были убиты во время столкновений правительственных сил и боевиков из террористических группировок в провинции Кабу-Делгаду.

Ранее в Нигерии боевики из террористической группировки «Исламское государство в Западной Африке» (ISWAP) убили минимум 10 военнослужащих.