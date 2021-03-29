В США признали эффективность российских систем электромагнитной борьбы

В Счетной палате США признали, что американские военные потеряли превосходство в проведении операций в электромагнитном спектре. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад ведомства.

«Мы не единственная глобальная держава, которая понимает важность превосходства в электромагнитном спектре. Потенциальные противники, в том числе Россия и Китай, существенно продвинулись в совершенствовании своих возможностей в этой сфере», — заявил директор по вопросам оборонного потенциала и управления в Счетной палате США Джозеф Киршбаум.

По его словам, даже несмотря на прилагаемые усилия, в США больше не могут быть уверены в своем превосходстве.

«Российские электромагнитные комплексы отличаются высокой мобильностью, что затрудняет противодействие им», — добавил он.

По мнению экспертов, военная операция в Сирии способствовала накоплению опыта и развитию потенциала борьбы России с космическими средствами.

Пентагон не смог в полном объеме выполнить ни одну из предыдущих стратегий в области борьбы в электромагнитном спектре. По прогнозам специалистов, тоже самое произойдет и с новой стратегией, принятой в прошлом году.

«Достижения наших противников представляются особенно тревожными в свете выявленных в рамках многочисленных исследований трудностей, с которыми сталкивается Министерство обороны в деле обеспечения превосходства в электромагнитном спектре», — подчеркнули в Счетной палате.

Ранее обозреватель The National Interest Крис Осборн заявил, что в случае войны США не смогут противостоять России и Китаю, потому что им не хватит истребителей.