Немецкие подводные лодки оказались оснащены российской электроникой

Немецкие подводные лодки оснащены российскими навигационными устройствами. Об этом пишет газета Bild am Sonntag.

По данным издания, подводные лодки ВМФ Германии оснащены навигационными устройствами, разработанными в России.

«Германия начала сотрудничать с российской компанией «Транзас» в 2005 году, когда должность канцлера занимал Герхард Шредер. Именно «Транзас» занимался поставками навигационных устройств в ФРГ». — говорится в сообщении.

Отмечается, что около сотни кораблей немецкого ВМФ страны оснастили устройствами, произведенными в России.

Власти Германии считают, что подобные устройства могут представлять опасность в случае шпионажа со стороны иностранных государств, пишет издание.