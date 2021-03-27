Российский адмирал назвал учения подлодок в Арктике сигналом для США

Одновременное всплытие трех российских атомных подводных лодок в Арктике и пролет перехватчиков МиГ-31 к Северному полюсу являются сигналом для США, считает бывший начальник главного штаба ВМФ РФ, адмирал в отставке Виктор Кравченко. Об этом он рассказал «Интерфакс».

«Это и сигнал нашим друзьям за океаном – американцам. Очевидно, что была цель показать – не только вы пытаетесь освоить северные моря. Мы здесь уже давно», – заявил адмирал.

По его словам, целью учений была также демонстрация зарубежным государствам возможностей российских подлодок.

«Не только одна наша атомная подводная лодка эпизодически может всплыть и проломить лед, а сразу три и одновременно», – пояснил Кравченко.

Адмирал добавил, что американские и британские субмарины на данный момент не могут проламывать лед так же, как это сделали российские подлодки.

26 марта три российские атомные подводные лодки впервые в истории ВМФ России одновременно всплыли во льдах Арктики.