Зеленский отправил главу Генштаба в Донбасс после обстрела позиций ВСУ

Глава Генштаба Украины Руслан Хомчак по указу президента страны Владимира Зеленского немедленно вылетел в Донбасс для выяснения обстоятельств гибели четырех украинских военных при обстреле возле поселка Шумы. Об этом Зеленский заявил в своем Telegram-канале.

«Дальнейшее движение в выполнении всех других договоренностей и разрешения ситуации на востоке Украины невозможны под звуки выстрелов и взрывов. Чтобы слышать друг друга во всех смыслах слова, на Донбассе должна воцариться всеобъемлющая и стабильная тишина», — пишет Зеленский.

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщил в своем Facebook, что четверо военных ВСУ в пятницу, 26 марта, погибли под минометным обстрелом в зоне боевых действий в Донбассе. По его словам, обстрел произошел неподалеку от поселка Шумы в Донецкой области. Данную информацию подтвердили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС) Украины.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.