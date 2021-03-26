Зеленский проводит консультации из-за обстрелов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский проводит экстренные консультации с руководством стран-участниц «нормандской четверки» из-за обстрелов в Донбассе, которые произошли в пятницу, 26 марта. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщил пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

По его словам, украинская сторона обратилась к ОБСЕ, чтобы провести заседание подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, и ожидают ответа от представителей России.

Как рассказал Арестович, Зеленский и глава офиса президента Украины Андрей Ермак проводят активные консультации с руководством государств-членов «нормандской четверки» касательно «грубого нарушения», в результате которого погибли украинские военные.

«Мы видим, что единственным условием успешности дальнейших переговоров является полное прекращение огня. Без этого мы не видим перспектив», — сказал Арестович.

Он также заявил, что украинская сторона будет в настоящее время добиваться полного прекращения огня в Донбассе на всех уровнях.

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщил в своем Facebook, что четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) 26 марта погибли под минометным обстрелом в зоне боевых действий в Донбассе. По его словам, обстрел произошел в 13.45 неподалеку от поселка Шумы в Донецкой области.