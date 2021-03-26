Украина признала Россию «военным противником», следует из положений утвержденной украинским лидером Владимиром Зеленским стратегии военной безопасности страны.

Документ опубликован на сайте офиса президента Украины.

«На национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины», – указано в украинской стратегии.

Кроме того, Киев рассматривает как главную угрозу на региональном уровне «вероятность дестабилизации ситуации на Балканах, в Балтийском и Черноморском регионах, на Кавказе и в Восточной Европе» якобы в результате действий России.

Ранее сообщилось, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности страны. Документ предусматривает членство государства в НАТО и готовность Киева к сдерживанию российской «агрессии».

При этом украинская стратегия не предполагает достижения военного паритета с Россией, из-за опасности чрезмерной милитаризации государства и истощения национальной экономики.