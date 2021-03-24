ЛНР заявила о размещении украинской армией бронетехники у жилых домов в Золотом

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) разместили бронетехнику в жилых районах населенного пункта Золотое. Об этом сообщает агентство Луганскинформцентр со ссылкой на пресс-службу управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

«На бывших позициях ВСУ в зоне разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое отмечено нахождение военнослужащего 92-й бригады ВСУ, а также на северном краю участка разведения выявлен бронетранспортер», — говорится в сообщении.

В ЛНР подчеркнули, что размещение украинскими силовиками вооружений и военной техники в населенных пунктах нарушает дополнительные меры по контролю за перемирием.

Отмечается также, что украинские военнослужащие, чтобы их военную технику не обнаружили в зоне разведения сил и средств, при помощи средства радиоэлектронной борьбы препятствовали работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

21 марта официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий сообщил, что украинские военные в Донбассе массово отказываются от выполнения приказов своих командиров.